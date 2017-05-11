Комментатор телеканала «Матч ТВ» поделился мнением о ситуации с газоном стадиона «Крестовский».

- Холодная весна стала причиной плохого газона на новом стадионе?

- Если б только весна (смеется).

«В том, что газон на так плох, виновата не только весна. Сейчас всем надо объединиться, взяться за руки, а не спихивать друг на друга ответственность за тот или иной просчет на стадионе. Речь уже идет о престиже государства. Если мы любим свое государство, отвечаем за то, что происходит.

- Я плачу налоги.

- Вот, это хорошо. Я не призываю всех идти туда работать – не надо. Есть фундаментальные ошибки в создании этой арены. Мы зачем строили выкатное поле? Чтобы солнце обогащало поле, чтобы была естественная среда – газон, подложка.

Это поле – очень серьезное сооружение. И специалистов по футбольным полям в России нет. В работает потрясающий агроном, который сделал «Петровский». Он с Украины приехал, у нас нет. У нас в стране нет культуры газонов, нет людей, которые ухаживали бы за травяным покровом.

Фирма «Бамард», которая больше специализируется на искусственных полях, делала весь этот «пирог». Газон – это только то, что сверху, внизу – основа из песка, специальные фибровые остатки. Сейчас выясняют, что там лежит внизу. Это важно.

Поле должно выкатываться, чтобы на него воздействовало солнце. Пришла пора траве зеленеть, а на стадионе она меньше зеленеет, чем на улице.

Почему бы поле не выкатить? Но на этом месте принято решение сделать медиацентр, который строится, и полтора года поле выкатываться не будет.

- Спрашивается – зачем? Это абсурд.

- Ответа на этот вопрос нет. Конечно, логично сейчас играть на «Петровском». Зачем портить футбол? Уже два тестовых матча состоялось – и что они показали? Внутри же много недоделок. Почему-то лифты не работают, эскалаторы не работают.

Но надо идти к главному – занять позицию государственную и относительно друг к другу доброжелательно, а уже потом разбираться. Сейчас ссоры не нужны.

- Это поле можно довести как-то? Или что делать?

- Привезти новое поле и провести на нем конфедераций – это огромные деньги. Это будут решать. Сейчас уже никто денег считать не будет. Здесь уже престиж и нашего государства.

- Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, который отвечает за стройку стадиона, говорит, что все вопросы по газону – это не к ним, не к городу, а к «Зениту».

- «Зенит» консультирует, участвует. Они даже засеяли свою травму сверху, но «пирог»-то не они делали. Все вместе несут ответственность.

- Сейчас идет перекладывание этой ответственности.

- Давайте про спорт. Про прокурорские посадки делайте другую передачу. Они должны быть, – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

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