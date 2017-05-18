Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что поле на стадионе «Крестовский» после Кубка конфедераций-2017 можно будет выкатывать.

«В основном сейчас говорят: в бедах «Крестовского» виноваты вот эти, город. Но почему-то мало упоминается Олег Дерипаска, а ведь именно он — гарант.

Между прочим, Смольный выделил его структурам претензии почти на 5 млрд рублей, которые могут отсудить. Уже ясно, что что-то будет. Именно в сторону этого человека надо направлять критику.

Вчера вечером мне сказали, что принято решение сразу после Кубка конфедераций сломать медиацентр на «Крестовском».

После этого поле будут выкатывать. Трава сможет расти в естественных условиях. Нас услышали — значит мы, журналисты, правильно сработали.

Думаю, все должно быть, как надо. Готовый стадион должен быть, и, судя по всему, он будет. Какими способами – это уже не наш вопрос, ведь мы не строители.

Зачем нам эти детали? У нас должен быть праздник, и на праздничное настроение надо настраиваться», – заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».