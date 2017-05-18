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    Геннадий Орлов: «Празднование болельщиков «Спартака» – немного ненормальное зрелище»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия болельщики Открытие Арена Геннадий Орлов

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении болельщиков «Спартака» после окончания матча 29-го тура чемпионата России против «Терека» (3:0).

    «Радость – это хорошо, но главное, чтобы без агрессии. Вчера показывали празднество «Спартака». Для нормального человека это немного ненормальное зрелище. Я имею в виду их поведение на стадионе.

    Знаете, сколько там порчи имущества? Зачем такой праздник, если ломается, бьется? Что это такое? Какие у Федуна будут затраты на восстановление стадиона после пиршества. Это ненужная удаль.

    Это как из российского средневековья: если выпил, надо идти с дубиной и все крушить. Надо же цивилизованно все проводить. Очень дорогую телевизионную рекламу сломали. И болельщики «Зенита» тоже бегали и ломали ворота. Ну что за раж такой?» – сказал Орлов.

    Так чемпионство в России еще не отмечали

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