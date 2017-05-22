Василий Березуцкий: «Такого слабого «Зенита» я давно не видел»
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением об игре «Зенита» в весенней части сезона.
- Согласны с тем, что нынешний «Зенит» слабее себя самого предыдущих созывов?
– Так и есть. Весной питерцы своей игрой, а точнее – отсутствием какой-то всегда присущей им мысли на поле, просто разочаровали. Такого слабого «Зенита» я давно не видел.
- Причину этого можете понять?
– Для этого надо знать, что происходит в команде. Да, есть какие-то объективные вещи, такие, как уход лидеров – Халка, Гарая, Витцеля. Но в команде все равно собраны очень квалифицированные футболисты – как минимум, на фоне отечественного чемпионата они должны выделяться.
В ЦСКА уже пять лет уходят лидеры, а приходят, в отличие от «Зенита», только свободные агенты, но мы же не отпускаем вожжи таким вот образом.
- В «Зените» сейчас, как мне кажется, костяка нет. Во всяком случае – российского.
– В чем-то вы правы. Но там огромное количество сильных футболистов – два равноценных состава можно выставлять. И лидеров на поле должно хватать.
- Кого вы имеете в виду?
– Дзюбу, Данни, Нету, Шатова, Кокорина.
- В Кокорина по-прежнему верите?
– Я прочитал ваше недавнее интервью с Аршавиным и могу с Андреем согласиться: Кокорин – самый талантливый наш игрок.
- Но пора бы уже этот талант преобразовывать во что-то материальное.
– А разве такого не было в отборочном цикле к чемпионату мира 2014 года? По-моему, именно Кокорин тащил тогда команду.
Знаете, когда мы на каждом шагу гнобим своих же игроков, разве можно ждать чего-то путного? Уверенность в себе – она же не только на поле образовывается, – сказал Березуцкий.
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