Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Василий Березуцкий: «Такого слабого «Зенита» я давно не видел»

    Теги ЦСКА Зенит Василий Березуцкий Премьер-лига Россия Александр Кокорин

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением об игре «Зенита» в весенней части сезона.

    - Согласны с тем, что нынешний «Зенит» слабее себя самого предыдущих созывов?

    – Так и есть. Весной питерцы своей игрой, а точнее – отсутствием какой-то всегда присущей им мысли на поле, просто разочаровали. Такого слабого «Зенита» я давно не видел.

    - Причину этого можете понять?

    – Для этого надо знать, что происходит в команде. Да, есть какие-то объективные вещи, такие, как уход лидеров – Халка, Гарая, Витцеля. Но в команде все равно собраны очень квалифицированные футболисты – как минимум, на фоне отечественного чемпионата они должны выделяться.

    В ЦСКА уже пять лет уходят лидеры, а приходят, в отличие от «Зенита», только свободные агенты, но мы же не отпускаем вожжи таким вот образом.

    - В «Зените» сейчас, как мне кажется, костяка нет. Во всяком случае – российского.

    – В чем-то вы правы. Но там огромное количество сильных футболистов – два равноценных состава можно выставлять. И лидеров на поле должно хватать.

    - Кого вы имеете в виду?

    – Дзюбу, Данни, Нету, Шатова, Кокорина.

    - В Кокорина по-прежнему верите?

    – Я прочитал ваше недавнее интервью с Аршавиным и могу с Андреем согласиться: Кокорин – самый талантливый наш игрок.

    - Но пора бы уже этот талант преобразовывать во что-то материальное.

    – А разве такого не было в отборочном цикле к чемпионату мира 2014 года? По-моему, именно Кокорин тащил тогда команду.

    Знаете, когда мы на каждом шагу гнобим своих же игроков, разве можно ждать чего-то путного? Уверенность в себе – она же не только на поле образовывается, – сказал Березуцкий.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться