Контрольно-счетная палата проверит расходы на строительство стадиона «Зенита»
Глава Контрольно-счетной палаты Вадим Лопатников сообщил о проведении проверки расходов на строительство стадиона «Крестовский».
«Ситуация, которая там есть, никого не удовлетворяет, и нас в том числе», – сказал Лопатников.
Последние проверки КСП выявили у нескольких ведомств нецелевые расходы при подготовке к чемпионату мира.
Не соответствующими бюджетным программам признаны траты комитета по природопользованию (2,4 миллиона на услуги сертификации стадиона). Кроме того, нецелевым расходованием посчитали затраты комитета по физической культуре (595 тысяч рублей) на проведение выставки коммерческих партнеров и городов – организаторов ФИФА.
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