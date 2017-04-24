Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над (3:2) в матче чемпионата Испании прокомментировал удаление капитана мадридцев за фол против Лионеля Месси.

«Это чистая красная карточка, он прыгал двумя ногами вперед.

На «Бернабеу» «Реал» привык к лояльному судейству, но когда оно объективное, арбитр у них становится плохим», – сказал Пике.

Рамос после удаления сказал Пике, что ему нужно меньше болтать

Серхио Рамос: «Реал» – это не «Барселона», постоянно говорящая об арбитрах. Уважаю решение судьи»