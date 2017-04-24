Жерар Пике: «Когда судейство на «Сантьяго Бернабеу» объективное, арбитр у «Реала» становится плохим»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над «Реалом» (3:2) в матче чемпионата Испании прокомментировал удаление капитана мадридцев Серхио Рамоса за фол против Лионеля Месси.
«Это чистая красная карточка, он прыгал двумя ногами вперед.
На «Бернабеу» «Реал» привык к лояльному судейству, но когда оно объективное, арбитр у них становится плохим», – сказал Пике.
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