Жерар Пике: «На стадионах «Эспаньола» и «Реала» мне веселее всего»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике после гостевого матча 35-го тура примеры с «Эспаньолом» (3:0) рассказал, игра на каких стадионах в Испании веселит его.
«На этом стадионе и на стадионе «Реала» мне веселее всего.
Большинство болельщиков «Эспаньола» – вежливые люди, но всегда есть буйное меньшинство.
Те, кто кричал (в адрес Пике – прим. Sports.ru), пришли сюда, чтобы излить свое разочарование от жизни. Мне нужно просто оставаться сконцентрированным на матче.
Мы провели отличную игру. Обычно мы добиваемся здесь положительного результата и сделали это снова.
Это непросто, потому что они всегда хотят испортить нам сезон, но счет показывает, что мы превзошли соперника», – сказал Пике.
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