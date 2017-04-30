Защитник «Барселоны» после гостевого матча 35-го тура примеры с «Эспаньолом» (3:0) рассказал, игра на каких стадионах в Испании веселит его.

«На этом стадионе и на стадионе мне веселее всего.

Большинство болельщиков – вежливые люди, но всегда есть буйное меньшинство.

Те, кто кричал (в адрес Пике – прим. Sports.ru), пришли сюда, чтобы излить свое разочарование от жизни. Мне нужно просто оставаться сконцентрированным на матче.

Мы провели отличную игру. Обычно мы добиваемся здесь положительного результата и сделали это снова.

Это непросто, потому что они всегда хотят испортить нам сезон, но счет показывает, что мы превзошли соперника», – сказал Пике.