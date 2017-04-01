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    Луис Энрике: «Высказывание Пике про «Реал»? Мне лучше молчать, ведь у меня более радикальное мнение»

    Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике примера Испания Луис Энрике

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал высказывание защитника Жерара Пике о том, что «Реал» ведет нечестную борьбу.

    «Неважно, что я думаю по этому поводу. Такой игрок, как Пике, в любом случае должен существовать. Он уважает мнение других и требует уважения к себе.

    Я придерживаюсь еще более радикального мнение. По этой причине мне следует просто молчать», – сказал Энрике.

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