Луис Энрике: «Высказывание Пике про «Реал»? Мне лучше молчать, ведь у меня более радикальное мнение»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал высказывание защитника Жерара Пике о том, что «Реал» ведет нечестную борьбу.
«Неважно, что я думаю по этому поводу. Такой игрок, как Пике, в любом случае должен существовать. Он уважает мнение других и требует уважения к себе.
Я придерживаюсь еще более радикального мнение. По этой причине мне следует просто молчать», – сказал Энрике.
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