Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал высказывание защитника Жерара Пике о том, что ведет нечестную борьбу.

«Неважно, что я думаю по этому поводу. Такой игрок, как Пике, в любом случае должен существовать. Он уважает мнение других и требует уважения к себе.

Я придерживаюсь еще более радикального мнение. По этой причине мне следует просто молчать», – сказал Энрике.

Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»

Вице-президент «Барселоны»: «Говоря о «Реале», Пике не соврал»