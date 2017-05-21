Юрий Семин: «Локомотиву» надо сохранить состав – буду просить руководство об этом»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги игры с «Зенитом» (0:2).
«Сыграли не лучшим образом, потому что проиграли. Что повлияло? Наверное, уже были в отпуске. Стали нервничать после судейской ошибки. Стали больше спорить с судьей, чем играть.
В перерыве не смог настроить футболистов на основное действо. Во втором тайме не смогли перевернуть игру в нашу пользу. Сыграли ниже своих возможностей.
Что делать дальше? Надо сохранить этот состав – я буду просить об этом руководство. Если будут точечные приобретения, то «Локомотив» будет двигаться вперед. Я поблагодарил ребят за сезон. Они молодцы, часто выбирались из сложных ситуаций. Мы объединены одной идеей», – сказал Семин.
Тренер «Локомотива» остался недоволен работой судейской бригады Михаила Вилкова. По мнению Семина, первый гол в ворота его команды был забит из офсайда. Матч обслуживали лайнсмены Максим Гаврилин и Александр Богданов.
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