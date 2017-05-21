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    Пьеро Аузилио: «Интеру» нужен лучший тренер в мире, они уже работают в «Челси», «Тоттенхэме», «Атлетико» и «Ювентусе»

    Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия примера Испания Диего Симеоне Тоттенхэм отставки Антонио Конте Массимилиано Аллегри Маурисио Почеттино Пьеро Аузилио

    «Интер» намерен пригласить главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

    Такой вывод La Gazzetta dello Sport сделала после того, как спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио, выступая перед студентами одного из университетов, заявил: «Интеру» нужен лучший тренер в мире, они уже работают в «Челси», «Тоттенхэме», «Атлетико» и «Ювентусе».

    Ранее сообщалось о переговорах «Интера» с Антонио Конте, Маурисио Почеттино и Диего Симеоне. Кроме того, в шорт-лист «нерадзурри» входит Лучано Спаллетти («Рома»).

    Назначение Аллегри в «Интер» – в стан принципиального соперника «Ювентуса» – маловероятно. Если тренер и покинет туринцев, то возглавит один из зарубежных клубов – «ПСЖ», «Барселону» или «Арсенал».

    Прежний главный тренер миланцев Стефано Пиоли был уволен на прошлой неделе.

    После 36 матчей «Интер» занимает в серии А 8-е место.

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