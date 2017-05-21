Пьеро Аузилио: «Интеру» нужен лучший тренер в мире, они уже работают в «Челси», «Тоттенхэме», «Атлетико» и «Ювентусе»
«Интер» намерен пригласить главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Такой вывод La Gazzetta dello Sport сделала после того, как спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио, выступая перед студентами одного из университетов, заявил: «Интеру» нужен лучший тренер в мире, они уже работают в «Челси», «Тоттенхэме», «Атлетико» и «Ювентусе».
Ранее сообщалось о переговорах «Интера» с Антонио Конте, Маурисио Почеттино и Диего Симеоне. Кроме того, в шорт-лист «нерадзурри» входит Лучано Спаллетти («Рома»).
Назначение Аллегри в «Интер» – в стан принципиального соперника «Ювентуса» – маловероятно. Если тренер и покинет туринцев, то возглавит один из зарубежных клубов – «ПСЖ», «Барселону» или «Арсенал».
Прежний главный тренер миланцев Стефано Пиоли был уволен на прошлой неделе.
После 36 матчей «Интер» занимает в серии А 8-е место.
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