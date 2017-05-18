Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Антуан Гризманн: «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, а Буффон получит «Золотой мяч»

    Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон Атлетико серия А Италия примера Испания Лига чемпионов Золотой мяч Антуан Гризманн

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн пожелал «Ювентусу» одержать победу в Лиге чемпионов, а голкиперу итальянской команды Джанлуиджи Буффону – завоевать «Золотой мяч».

    «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, а Джиджи Буффон, следовательно, получит «Золотой мяч».

    Поражение в финале болезненнее, чем в полуфинале. Ведь ты уже думаешь, как будешь поднимать кубок, но потом ты проигрываешь, это очень тяжело.

    Что касается выступление «Атлетико» в текущем сезоне, то мы остались без трофеев, а это было нашей целью. Мы решили поставленную задачу пробиться в Лигу чемпионов, проделали отличную работу. Но обидно проиграли в полуфинале ЛЧ», – сказал Гризманн.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться