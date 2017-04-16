Сергей Лавров: «Я не могу судить Дзюбу за слова о секте, Бог ему судья»
Министр иностранных дел РФ, болельщик «Спартака» Сергей Лавров после победы над «Зенитом» (2:1) прокомментировал высказывание форварда петербуржцев Артема Дзюбы о том, что «среди болельщиков «Спартака» есть определенная группа сектантов».
«Я же говорил, что будет победа. Но валидольчику добавили.
Дзюба? Это хороший игрок. Он забил в ту десятиминутку, в которую мы просели.
Я не могу его судить (за его слова перед матчем), Бог ему судья», – сказал Лавров.
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