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    Сергей Лавров: «Я не могу судить Дзюбу за слова о секте, Бог ему судья»

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия болельщики Сергей Лавров

    Министр иностранных дел РФ, болельщик «Спартака» Сергей Лавров после победы над «Зенитом» (2:1) прокомментировал высказывание форварда петербуржцев Артема Дзюбы о том, что «среди болельщиков «Спартака» есть определенная группа сектантов».

    «Я же говорил, что будет победа. Но валидольчику добавили.

    Дзюба? Это хороший игрок. Он забил в ту десятиминутку, в которую мы просели.

    Я не могу его судить (за его слова перед матчем), Бог ему судья», – сказал Лавров. 

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