Министр иностранных дел РФ, болельщик «Спартака» Сергей Лавров после победы над «Зенитом» (2:1) прокомментировал высказывание форварда петербуржцев Артема Дзюбы о том, что «среди болельщиков «Спартака» есть определенная группа сектантов».

«Я же говорил, что будет победа. Но валидольчику добавили.

Дзюба? Это хороший игрок. Он забил в ту десятиминутку, в которую мы просели.

Я не могу его судить (за его слова перед матчем), Бог ему судья», – сказал Лавров.

Что нужно «Спартаку», чтобы оформить чемпионство?