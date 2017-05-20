Давид Луиз потратил 1 млн фунтов на подарки одноклубникам, Конте и Абрамовичу
Защитник «Челси» Давид Луиз поздравил клуб с победой в чемпионате Англии.
Бразилец подарил одноклубникам, главному тренеру Антонио Конте и владельцу Роману Абрамовичу браслеты фирмы Senturion.
Гаджет, выполненный из углеродного волокна, выполняет роль ключа от машины. Аксессуары выполнены в колористике клуба и украшены гравировкой с инициалами адресата подарка. 30-летний Луиз потратил на подарки миллион фунтов.
Футболист вернулся в «Челси» в сентябре 2016 года из «ПСЖ» за 35 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне на его счету один гол в 40-ка матчах за лондонский клуб.
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