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    Давид Луиз потратил 1 млн фунтов на подарки одноклубникам, Конте и Абрамовичу

    Теги Челси Давид Луиз премьер-лига Англия Роман Абрамович Антонио Конте

    Защитник «Челси» Давид Луиз поздравил клуб с победой в чемпионате Англии.

    Бразилец подарил одноклубникам, главному тренеру Антонио Конте и владельцу Роману Абрамовичу браслеты фирмы Senturion.

    Гаджет, выполненный из углеродного волокна, выполняет роль ключа от машины. Аксессуары выполнены в колористике клуба и украшены гравировкой с инициалами адресата подарка. 30-летний Луиз потратил на подарки миллион фунтов.

    Футболист вернулся в «Челси» в сентябре 2016 года из «ПСЖ» за 35 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне на его счету один гол в 40-ка матчах за лондонский клуб.

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