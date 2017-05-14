«Челси» может летом потратить более 200 млн фунтов на трансферы

Руководство намерено провести серьезную трансферную кампанию в межсезонье.

Лондонский клуб рассчитывает усилить все линии. На приобретение новых футболистов может быть потрачено более 200 миллионов фунтов.

В шорт-лист «Челси» входят форварды Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес ( ), хавбек Тьемуэ Бакайоко («Монако») и защитник Виргил ван («Саутгемптон»).

После победы в АПЛ «Челси» готов сделать Конте самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба.

«Челси» празднует чемпионство

«Челси» выиграл АПЛ