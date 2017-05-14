«Челси» может летом потратить более 200 млн фунтов на трансферы
Руководство «Челси» намерено провести серьезную трансферную кампанию в межсезонье.
Лондонский клуб рассчитывает усилить все линии. На приобретение новых футболистов может быть потрачено более 200 миллионов фунтов.
В шорт-лист «Челси» входят форварды Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»), хавбек Тьемуэ Бакайоко («Монако») и защитник Виргил ван Дейк («Саутгемптон»).
После победы в АПЛ «Челси» готов сделать Конте самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба.
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