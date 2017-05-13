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    «Челси» – чемпион! Все о лучшей команде Англии – в приложении «Челси+» для Android и iPhone

    Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Антонио Конте Эден Азар Нголо Канте

    Лондонский «Челси» одолел в гостях «Вест Бромвич» и оформил чемпионский титул! Все подробности чемпионства, интервью игроков, главного тренера, обсуждение победы с другими болельщиками «синих» – в лучшем приложении о «Челси» для мобильных устройств.

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    Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы получаете:

    – Новости о любимой команде 24 часа в сутки.

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    – Блоги и аналитика на любой вкус.

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    – Трансферные слухи и инсайды от экспертов.

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