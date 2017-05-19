Экс-тренер «Вердера» Скрипник может возглавить «Локомотив»

Главным тренером «Локомотива» может стать украинский специалист Виктор Скрипник. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Назначение Скрипника может состояться после заседания совета директоров клуба по окончании сезона. Вероятен и вариант, при котором нынешний главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сохранит свой пост.

Срок контракта Семина истекает после этого чемпионата и предусматривает продление еще на один сезон. Президент «Локомотива» Илья Геркус отказался комментировать информацию о возможной смене тренера до окончания чемпионата.

Скрипник работал главным тренером «Вердера» с октября 2014 года по сентябрь 2016 года.

Под руководством Семина «Локомотив» стал обладателем Кубка России в текущем сезоне.