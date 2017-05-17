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    Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Рубина», «Зенит» – «Краснодар»

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    В 29-м туре РФПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с «Уралом», «Зенит» примет «Краснодар», ЦСКА встретится в гостях с «Рубином», а «Спартак» сыграет дома с «Тереком».

    Чемпионат России

    29-й тур

    Томь – Крылья Советов
    Дата проведения
    17 мая, 15.00, «Стадион Труд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Урал – Локомотив
    Дата проведения
    17 мая, 17.30, «Петровский»
    превью матча онлайн статистика

     

    Оренбург – Уфа
    Дата проведения
    17 мая, 17.30, «Газовик»
    превью матча онлайн статистика

     

    Арсенал Тула – Амкар
    Дата проведения
    17 мая, 19.30, «Арсенал»
    превью матча онлайн статистика

     

    Зенит – Краснодар
    Дата проведения
    17 мая, 19.30, «Петровский»
    превью матча онлайн статистика

     

    Анжи – Ростов
    Дата проведения
    17 мая, 19.30, «Анжи-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Рубин – ЦСКА
    Дата проведения
    17 мая, 19.30, «Казань-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Спартак – Терек
    Дата проведения
    17 мая, 19.30, «Открытие Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РФПЛ

    Статистика РФПЛ

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