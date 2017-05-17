В 29-м туре РФПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с «Уралом», «Зенит» примет «Краснодар», ЦСКА встретится в гостях с «Рубином», а «Спартак» сыграет дома с «Тереком».

Чемпионат России

29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ