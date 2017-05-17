Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Рубина», «Зенит» – «Краснодар»
В 29-м туре РФПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с «Уралом», «Зенит» примет «Краснодар», ЦСКА встретится в гостях с «Рубином», а «Спартак» сыграет дома с «Тереком».
Чемпионат России
29-й тур
- Дата проведения
- 17 мая, 15.00, «Стадион Труд»
- Дата проведения
- 17 мая, 17.30, «Петровский»
- Дата проведения
- 17 мая, 17.30, «Газовик»
- Дата проведения
- 17 мая, 19.30, «Арсенал»
- Дата проведения
- 17 мая, 19.30, «Петровский»
- Дата проведения
- 17 мая, 19.30, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 17 мая, 19.30, «Казань-Арена»
- Дата проведения
- 17 мая, 19.30, «Открытие Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.