Леонид Федун: «Из-за правила финансового фэйр-плей у нас обрезаны крылья»
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
«Планы у нас громадные. Но, к сожалению, УЕФА спустило достаточно, на мой взгляд, неправильное регулирование, так называемое финансовое фейр-плей, которое такой команде, как «Спартак», серьезно ограничивает возможность по инвестициям.
Вы помните, что было с «Динамо», какие штрафы платил «Зенит» и «Краснодар». Поэтому, к сожалению, тут у нас крылья обрезаны.
Мы можем действовать только в рамках наших финансовых возможностей», – сказал Федун.
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