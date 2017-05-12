Владелец Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Планы у нас громадные. Но, к сожалению, спустило достаточно, на мой взгляд, неправильное регулирование, так называемое финансовое фейр-плей, которое такой команде, как «Спартак», серьезно ограничивает возможность по инвестициям.

Вы помните, что было с «Динамо», какие штрафы платил и «Краснодар». Поэтому, к сожалению, тут у нас крылья обрезаны.

Мы можем действовать только в рамках наших финансовых возможностей», – сказал Федун.