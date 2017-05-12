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    Леонид Федун: «Из-за правила финансового фэйр-плей у нас обрезаны крылья»

    Теги Спартак Леонид Федун Премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА финансовый фэйр-плей

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    «Планы у нас громадные. Но, к сожалению, УЕФА спустило достаточно, на мой взгляд, неправильное регулирование, так называемое финансовое фейр-плей, которое такой команде, как «Спартак», серьезно ограничивает возможность по инвестициям.

    Вы помните, что было с «Динамо», какие штрафы платил «Зенит» и «Краснодар». Поэтому, к сожалению, тут у нас крылья обрезаны.

    Мы можем действовать только в рамках наших финансовых возможностей», – сказал Федун.

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