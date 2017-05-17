Президент Леонид Федун рассказал, как красно-белые будут праздновать чемпионство в РФПЛ.

«17 мая (после домашнего матча с «Тереком» — прим. Sports.ru) будет самое массовое мероприятие, с вручением кубка, поливанием шампанским и пивом. Будет, как нам обещали, цивилизованный выход болельщиков на поле.

Мы хотели 21-го устроить проезд по Москве на автобусах, но не получилось, поскольку нам это не согласовали из-за определенных мероприятий, которые проходят в городе.

Где-то в середине июня будет вручение медалей. Мы определимся с залом, в котором это будет проходить. Пригласим наших болельщиков, ветеранов, спонсоров. Будет очень красиво, будет концерт», — сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».