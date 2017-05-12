Владелец Леонид Федун ответил на вопросы о возможном усилении состава.

– Впереди Лига чемпионов. Стоит ждать серьезных покупок?

– Я бы сказал, адекватных. Громких – невозможно. Англия и Китай взорвали рынок. Был на полуфинале «Монако» – «Ювентус». На Мбаппе посмотрел. Спросил – какова цена. Отвечают: нам видится, что 200 миллионов евро. 18-летний пацан… Можете себе представить? Это годовой бюджет «Спартака», «Зенита» и ЦСКА вместе взятых. Один футболист. Как вам?

Все, что более-менее раскручено, будет уходить в Англию. Дальше идут «Барса» с «Реалом», «Ювентус» и «Бавария». Всем остальным либо самим воспитывать, либо отлавливать кого-то. Надо понимать, что супергромких трансферов быть не может. Еще один фактор – финансовый фэйр-плей, система, которая придушила средние клубы.

– К которым вы относите «Спартак»?

– Да. Куплю я игрока за 50 миллионов. И что дальше? Меня исключат из Лиги чемпионов? «Динамо» это уже проходило. Сейчас мои доходы совпадают с расходами. Любое увеличение трат приведет к тому, что баланс нарушится, и я тут же попаду под санкции. Все наши клубы попадали под штрафы, за исключением ЦСКА. И мы их платить не будем, потому что у нас все нормально. Но это наручники, которые нам придумал УЕФА, – сказал бизнесмен.