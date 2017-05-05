Геннадий Орлов: «Спасибо Албину и «Метрострою». Они подвели стадион к Кубку конфедераций»
Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о перепалке между вице-губернатором Санкт-Петербурга Игорем Албиным и оппозиционером Алексеем Навальным.
«Я не хочу говорить об этих политических фигурах. Но могу сказать одно: спасибо «Метрострою» и Албину. Они подвели стадион на Крестовском к Кубку конфедераций. Я видел, в каком состоянии был стадион до прихода вице-губернатора Албина. Молодцы, сработали.
Конечно, что-то было не так, что-то не доделали. Видите, только 2 июня будут сдавать стадион. Но играть-то уже можно там! И народ уходит довольным со стадиона. Мне кажется, это главный итог. Все-таки надо всегда позитивное искать.
А что касается органов, наблюдения… Они должны выполнять свои функции. Когда-то премьер-министр, будучи у нас на стадионе, сказал: «Когда будут прокурорские посадки?». Помните такое? Они, конечно, должны работать, заниматься этим делом. Но это не должно заслонять радость от футбола. Вот тут два направления», – сказал журналист.
Стадион на Крестовском острове должен стать домашней ареной «Зенита». Там планируется провести матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018.
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