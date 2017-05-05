Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о перепалке между вице-губернатором Санкт-Петербурга Игорем Албиным и оппозиционером .

«Я не хочу говорить об этих политических фигурах. Но могу сказать одно: спасибо «Метрострою» и Албину. Они подвели стадион на к Кубку конфедераций. Я видел, в каком состоянии был стадион до прихода вице-губернатора Албина. Молодцы, сработали.

Конечно, что-то было не так, что-то не доделали. Видите, только 2 июня будут сдавать стадион. Но играть-то уже можно там! И народ уходит довольным со стадиона. Мне кажется, это главный итог. Все-таки надо всегда позитивное искать.

А что касается органов, наблюдения… Они должны выполнять свои функции. Когда-то премьер-министр, будучи у нас на стадионе, сказал: «Когда будут прокурорские посадки?». Помните такое? Они, конечно, должны работать, заниматься этим делом. Но это не должно заслонять радость от футбола. Вот тут два направления», – сказал журналист.

Стадион на Крестовском острове должен стать домашней ареной . Там планируется провести матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018.

Алексей Навальный: «Зенит-Арена» стоит не 43, а 48 млрд рублей. И это минимальная оценка»

Вице-губернатор Петербурга Албин про Навального и «Зенит-Арену»: «Леха, хорош брехать!»

Алексей Навальный: «Дорогой Албин, как «Порш» умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода»

Кто руководит стройкой стадиона в Петербурге