Капитан Джон Терри заявил, что может завершить карьеру по окончании сезона.

«Знаю, что говорил, что хочу играть регулярно, пока могу.

Но я до сих пор не исключил возможность того, что воскресенье будет моя последняя игра [против «Сандерленда»], и я уйду из футбола.

Все зависит от того, поступит ли мне подходящее предложение. Я обсужу это с семьей – будь то вариант в Англии или за границей», – сказал Терри.

В апреле «Челси» объявил, что 36-летний защитник покинет клуб по окончании сезона.

Терри дебютировал за первую команду в 1998 году. За это время он выиграл 17 трофеев, в том числе 5 чемпионских титулов и Лигу чемпионов.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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