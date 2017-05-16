Джон Терри: «Не исключаю, что в воскресенье проведу последний матч и уйду из футбола»
Капитан «Челси» Джон Терри заявил, что может завершить карьеру по окончании сезона.
«Знаю, что говорил, что хочу играть регулярно, пока могу.
Но я до сих пор не исключил возможность того, что воскресенье будет моя последняя игра [против «Сандерленда»], и я уйду из футбола.
Все зависит от того, поступит ли мне подходящее предложение. Я обсужу это с семьей – будь то вариант в Англии или за границей», – сказал Терри.
В апреле «Челси» объявил, что 36-летний защитник покинет клуб по окончании сезона.
Терри дебютировал за первую команду «Челси» в 1998 году. За это время он выиграл 17 трофеев, в том числе 5 чемпионских титулов и Лигу чемпионов.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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