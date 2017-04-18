Терри намерен выступать в АПЛ, игрок интересен 10 клубам

Капитан Джон Терри, летом покидающий команду, хочет продолжить карьеру в АПЛ.

В услугах 36-летнего защитника заинтересованы 10 клубов, включая «Вест Бромвич», и «Борнмут», которые в январе делали предложения игроку.

Терри пока не имеет никаких предпочтений и собирается рассмотреть все варианты.

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