Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Терри намерен выступать в АПЛ, игрок интересен 10 клубам

    Теги Челси Джон Терри премьер-лига Англия возможные трансферы Вест Бромвич Сток Сити Борнмут

    Капитан «Челси» Джон Терри, летом покидающий команду, хочет продолжить карьеру в АПЛ.

    В услугах 36-летнего защитника заинтересованы 10 клубов, включая «Вест Бромвич», «Сток Сити» и «Борнмут», которые в январе делали предложения игроку.

    Терри пока не имеет никаких предпочтений и собирается рассмотреть все варианты.

    Терри и еще 14 парней, которые и есть британский футбол

    11 лучших игроков «Челси» в XXI веке

    Терри и «Челси». Как это было

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться