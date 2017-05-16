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    Массимо Каррера: «Аленичев с чемпионством не поздравил, мы не общаемся»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о планах на следующий сезон и об отношениях с Дмитрием Аленичевым.

    — Вас поздравил с чемпионством бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев?

    — Нет. Мы с ним не общаемся. Но, кстати, недавно виделись, даже поиграли в мини-футбол. Мы просто встретились с общими знакомыми и друзьями, провели матч.

    — Сейчас вокруг вашего будущего ходит много слухов. Итальянцы предполагают, что вы можете уехать в большой клуб серии А. Есть в этом хотя бы доля правды?

    — Итальянская пресса всегда много пишет. Мне, конечно, приятно, что меня связывают с той или иной командой, но сейчас все это абсолютно беспочвенно. Думаю только о «Спартаке», буду счастлив в нем работать и выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов, — сказал Каррера.

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