Главный тренер Массимо Каррера рассказал о планах на следующий сезон и об отношениях с Дмитрием Аленичевым.

— Вас поздравил с чемпионством бывший главный тренер «Спартака» ?

— Нет. Мы с ним не общаемся. Но, кстати, недавно виделись, даже поиграли в мини-футбол. Мы просто встретились с общими знакомыми и друзьями, провели матч.

— Сейчас вокруг вашего будущего ходит много слухов. Итальянцы предполагают, что вы можете уехать в большой клуб серии А. Есть в этом хотя бы доля правды?

— Итальянская пресса всегда много пишет. Мне, конечно, приятно, что меня связывают с той или иной командой, но сейчас все это абсолютно беспочвенно. Думаю только о «Спартаке», буду счастлив в нем работать и выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов, — сказал Каррера.