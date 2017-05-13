Игроки «Спартака» прошлым летом сами попросили назначить Карреру главным тренером

Игроки после ухода Дмитрия Аленичева прошлым летом сами попросили назначить Массимо Карреру главным тренером.

Во время переговоров «Спартака» с тот требовал, чтобы в тренерском штабе было не меньше восьми человек, включая аналитиков. Когда стало ясно, что главным тренером будет Аленичев, руководители клуба подошли к нему с вопросами про аналитиков и других специалистов в клубе. После этого в команду пришли Роман Пилипчук, а потом – Массимо Каррера. Аленичеву про Карреру рассказал тренер вратарей «Спартака» . В это время у Карреры не получалась работа в «Челси».

Когда Аленичев ушел из «Спартака», игроки звонили руководству и просили оставить Карреру, который сумел правильно расположить к себе футболистов. Они боялись разочаровать его или подвести. Это подтверждает ситуация, когда за два дня до игры с «Зенитом» у одного из футболистов чемпионата России был день рождения. Четырех игроков «Спартака» позвали на праздник. Каррера никому ничего не запрещал, но ни один из четырех приглашенных не поехал праздновать.

С владельцем клуба у Карреры рабочие отношения. Они ужинали вместе только два раза, обсуждая рабочие вопросы. Первый – во время назначения Карреры главным тренером, второй – когда согласовывали зимние трансферы Луиса Адриано и Александра Самедова. Все управление командой идет через зятя Федуна – Юхана Гераскина, с которым общается Каррера.

Известно, что Антонио Конте почти не разговаривает с футболистами, в «Ювентусе» с игроками общался именно Каррера. Он смог уговорить Артуро Видаля меньше увлекаться ночной жизнью, до Карреры это еще никому не удавалось.

Он сделал «Спартак» первым