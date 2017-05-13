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    Игроки «Спартака» прошлым летом сами попросили назначить Карреру главным тренером

    Теги Спартак Курбан Бердыев Леонид Федун Премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Роман Пилипчук Массимо Каррера Джанлука Риомми Юхан Гераскин

    Игроки «Спартака» после ухода Дмитрия Аленичева прошлым летом сами попросили назначить Массимо Карреру главным тренером.

    Во время переговоров «Спартака» с Курбаном Бердыевым тот требовал, чтобы в тренерском штабе было не меньше восьми человек, включая аналитиков. Когда стало ясно, что главным тренером будет Аленичев, руководители клуба подошли к нему с вопросами про аналитиков и других специалистов в клубе. После этого в команду пришли Роман Пилипчук, а потом – Массимо Каррера. Аленичеву про Карреру рассказал тренер вратарей «Спартака» Джанлука Риомми. В это время у Карреры не получалась работа в «Челси».

    Когда Аленичев ушел из «Спартака», игроки звонили руководству и просили оставить Карреру, который сумел правильно расположить к себе футболистов. Они боялись разочаровать его или подвести. Это подтверждает ситуация, когда за два дня до игры с «Зенитом» у одного из футболистов чемпионата России был день рождения. Четырех игроков «Спартака» позвали на праздник. Каррера никому ничего не запрещал, но ни один из четырех приглашенных не поехал праздновать.

    С владельцем клуба Леонидом Федуном у Карреры рабочие отношения. Они ужинали вместе только два раза, обсуждая рабочие вопросы. Первый – во время назначения Карреры главным тренером, второй – когда согласовывали зимние трансферы Луиса Адриано и Александра Самедова. Все управление командой идет через зятя Федуна – Юхана Гераскина, с которым общается Каррера.

    Известно, что Антонио Конте почти не разговаривает с футболистами, в «Ювентусе» с игроками общался именно Каррера. Он смог уговорить Артуро Видаля меньше увлекаться ночной жизнью, до Карреры это еще никому не удавалось.

    Он сделал «Спартак» первым

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