Егор Титов: «Пришлет ли «Спартак» мне золотую медаль? Этот вопрос даже неуместен»
Бывший тренер «Спартака» Егор Титов прокомментировал чемпионство красно-белых в РФПЛ под руководством Массимо Карреры.
– Недавно вы сказали: «В нынешнем «Спартаке» есть плоды и тренерского штаба Аленичева. Нам просто не хватило доверия со стороны руководства». Можете разъяснить, в чем непосредственно заключается ваша заслуга?
– Я бы сейчас уже не делал акцент на нас. Есть тренерский штаб во главе с Каррерой, который плодотворно работает. Поэтому, как говорится, про нас забудьте. Лучше говорить про тех, кто сейчас тренирует. А раз они стали чемпионами, значит, хорошо делают свою работу. Я их искренне, от всей души поздравляю.
– Неужели не обращали внимания на разговоры про багаж Аленичева-Титова?
– Я от этих разговоров абстрагировался. Причем уже давно. Собака лает – караван идет.
– Аленичев сказал: «Команда играет где-то 10 туров так, как ее готовил предыдущий тренер». Можно ли сказать, что условно с 11–12-го тура мы уже получили «Спартак» Карреры?
– Лучше этот вопрос все же переадресовать Дмитрию Анатольевичу. Я не вправе комментировать его высказывания, учитывая, что он – главный тренер.
– Главная заслуга Каррера – это, прежде всего, не тактика, а мотивация?
– Если вспомнить, у кого помощником работал Каррера и посмотреть матчи «Челси», то, думаю, все станет ясно. Вы же видите, что делает Конте у бровки. То же самое творит и Каррера. Настоящие темпераментные итальянцы.
– В процентном соотношении каков вклад Карреры в чемпионство «Спартака»?
– Чтобы это четко понимать, нужно быть внутри команды. Так что проценты посчитать не могу. Но заслуга тренера, безусловно, очевидна.
– «Спартак» может отметить ваш вклад в чемпионство. Ждете, что клуб пришлет вам золотую медаль?
– Я на эту тему вообще никогда не думал. Этот вопрос даже неуместен, — сказал Титов.
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