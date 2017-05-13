Бывший тренер Егор Титов прокомментировал чемпионство красно-белых в РФПЛ под руководством .

– Недавно вы сказали: «В нынешнем «Спартаке» есть плоды и тренерского штаба . Нам просто не хватило доверия со стороны руководства». Можете разъяснить, в чем непосредственно заключается ваша заслуга?

– Я бы сейчас уже не делал акцент на нас. Есть тренерский штаб во главе с Каррерой, который плодотворно работает. Поэтому, как говорится, про нас забудьте. Лучше говорить про тех, кто сейчас тренирует. А раз они стали чемпионами, значит, хорошо делают свою работу. Я их искренне, от всей души поздравляю.

– Неужели не обращали внимания на разговоры про багаж Аленичева-Титова?

– Я от этих разговоров абстрагировался. Причем уже давно. Собака лает – караван идет.

– Аленичев сказал: «Команда играет где-то 10 туров так, как ее готовил предыдущий тренер». Можно ли сказать, что условно с 11–12-го тура мы уже получили «Спартак» Карреры?

– Лучше этот вопрос все же переадресовать Дмитрию Анатольевичу. Я не вправе комментировать его высказывания, учитывая, что он – главный тренер.

– Главная заслуга Каррера – это, прежде всего, не тактика, а мотивация?

– Если вспомнить, у кого помощником работал Каррера и посмотреть матчи «Челси», то, думаю, все станет ясно. Вы же видите, что делает Конте у бровки. То же самое творит и Каррера. Настоящие темпераментные итальянцы.

– В процентном соотношении каков вклад Карреры в чемпионство «Спартака»?

– Чтобы это четко понимать, нужно быть внутри команды. Так что проценты посчитать не могу. Но заслуга тренера, безусловно, очевидна.

– «Спартак» может отметить ваш вклад в чемпионство. Ждете, что клуб пришлет вам золотую медаль?

– Я на эту тему вообще никогда не думал. Этот вопрос даже неуместен, — сказал Титов.

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