Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался о выходе 43-летнего Дмитрия Лоськова в старте на игру с «Оренбургом» (4:0).

Лоськов установил рекорд, появившись в 20-м чемпионате России, и был заменен после 13 минут игры.

– Вас никак не покоробило, что он вышел в стартовом составе и был заменен так быстро?

– Это выглядит немножко смешно, конечно. Можно сейчас меня было выпустить на 15 минут, я мог бы так же сыграть. Любого футболиста до 50 лет, или даже в 60, можно выпустить на 5-10 минут.

Да, отдали дань, все здорово, молодцы, рады за него, но для этого мне кажется, лучше было собрать полный стадион на матч ветеранов. Пришло бы даже больше народу, чем на этот матч, – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на «Матч ТВ».

Лоськову – 43, и он снова играет за «Локомотив»