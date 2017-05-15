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    Валерий Карпин: «Выход Лоськова выглядит немного смешно»

    Теги Локомотив Дмитрий Лоськов Премьер-лига Россия Валерий Карпин

    Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался о выходе 43-летнего Дмитрия Лоськова в старте «Локомотива» на игру с «Оренбургом» (4:0).

    Лоськов установил рекорд, появившись в 20-м чемпионате России, и был заменен после 13 минут игры.

    – Вас никак не покоробило, что он вышел в стартовом составе и был заменен так быстро?

    – Это выглядит немножко смешно, конечно. Можно сейчас меня было выпустить на 15 минут, я мог бы так же сыграть. Любого футболиста до 50 лет, или даже в 60, можно выпустить на 5-10 минут. 

    Да, отдали дань, все здорово, молодцы, рады за него, но для этого мне кажется, лучше было собрать полный стадион на матч ветеранов. Пришло бы даже больше народу, чем на этот матч, – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на «Матч ТВ».

    Лоськову – 43, и он снова играет за «Локомотив»

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