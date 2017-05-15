Главный тренер Юрий Семин посоветовал полузащитнику Алексею Миранчуку остаться в московском клубе.

«Надеюсь, его лучшие отрезки еще впереди, но играет он с большой пользой. Он очень хорошо работает, а работа всегда приносит плоды, плюс хорошо провел подготовительный сбор в январе. Наверное, это главный фактор того, что он показывает высокий уровень.

Очень хочет (остаться в ). Мы надеемся, что все стороны найдут общий язык. И ему надо оставаться – у него чемпионат мира на носу.

Если он здесь прогрессирует, зачем что-то менять – от хорошего к хорошему можно прийти только к плохому.

Мы с ним все время разговариваем о футболе – как тренироваться, как готовить себя психологически. Всегда надо отталкиваться от футбола, тогда и будет результат», – заявил Семин.

Миранчук мог покинуть «Локомотив» зимой. 21-летний хавбек вел переговоры с «Рубином», интересе к нему проявляли «Зенит» и «Краснодар».

Подробную статистику выступлений Мранчука смотрите здесь.