Юрий Семин: «Миранчук очень хочет остаться в «Локомотиве». Он здесь прогрессирует»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посоветовал полузащитнику Алексею Миранчуку остаться в московском клубе.
«Надеюсь, его лучшие отрезки еще впереди, но играет он с большой пользой. Он очень хорошо работает, а работа всегда приносит плоды, плюс хорошо провел подготовительный сбор в январе. Наверное, это главный фактор того, что он показывает высокий уровень.
Очень хочет (остаться в «Локомотиве»). Мы надеемся, что все стороны найдут общий язык. И ему надо оставаться – у него чемпионат мира на носу.
Если он здесь прогрессирует, зачем что-то менять – от хорошего к хорошему можно прийти только к плохому.
Мы с ним все время разговариваем о футболе – как тренироваться, как готовить себя психологически. Всегда надо отталкиваться от футбола, тогда и будет результат», – заявил Семин.
Миранчук мог покинуть «Локомотив» зимой. 21-летний хавбек вел переговоры с «Рубином», интересе к нему проявляли «Зенит» и «Краснодар».
Подробную статистику выступлений Мранчука смотрите здесь.
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