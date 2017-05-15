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    Юрий Семин: «Миранчук очень хочет остаться в «Локомотиве». Он здесь прогрессирует»

    Теги Локомотив Юрий Семин Премьер-лига Россия Алексей Миранчук

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посоветовал полузащитнику Алексею Миранчуку остаться в московском клубе.

    «Надеюсь, его лучшие отрезки еще впереди, но играет он с большой пользой. Он очень хорошо работает, а работа всегда приносит плоды, плюс хорошо провел подготовительный сбор в январе. Наверное, это главный фактор того, что он показывает высокий уровень.

    Очень хочет (остаться в «Локомотиве»). Мы надеемся, что все стороны найдут общий язык. И ему надо оставаться – у него чемпионат мира на носу.

    Если он здесь прогрессирует, зачем что-то менять – от хорошего к хорошему можно прийти только к плохому.

    Мы с ним все время разговариваем о футболе – как тренироваться, как готовить себя психологически. Всегда надо отталкиваться от футбола, тогда и будет результат», – заявил Семин.

    Миранчук мог покинуть «Локомотив» зимой. 21-летний хавбек вел переговоры с «Рубином», интересе к нему проявляли «Зенит» и «Краснодар».

    Подробную статистику выступлений Мранчука смотрите здесь.

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