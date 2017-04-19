Президент Илья Геркус поделился мыслями о полузащитнике Алексее Миранчуке.

Зимой футболист мог перейти в «Рубин». Контракт, связывающий полузащитника с «Локомотивом», рассчитан до окончания сезона.

«Очень хорошо, что Миранчук хочет что-то доказать. Он должен это делать независимо от того, есть эпопея вокруг него или нет.

Алексей – молодой и талантливый футболист, который должен прибавлять. И это никак не должно быть связано с информацией о переходе. Прекрасно, что на нём это никак не сказалось.

Мы поддерживали и будем его поддерживать. Безусловно, будем пытаться сохранить его в команде», – сказал Геркус.