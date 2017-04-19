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    Илья Геркус: «Будем пытаться сохранить Миранчука в «Локомотиве»

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия возможные трансферы Илья Геркус Алексей Миранчук

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о полузащитнике Алексее Миранчуке.

    Зимой футболист мог перейти в «Рубин». Контракт, связывающий полузащитника с «Локомотивом», рассчитан до окончания сезона.

    «Очень хорошо, что Миранчук хочет что-то доказать. Он должен это делать независимо от того, есть эпопея вокруг него или нет.

    Алексей – молодой и талантливый футболист, который должен прибавлять. И это никак не должно быть связано с информацией о переходе. Прекрасно, что на нём это никак не сказалось.

    Мы поддерживали и будем его поддерживать. Безусловно, будем пытаться сохранить его в команде», – сказал Геркус.

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