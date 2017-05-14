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    Массимо Каррера о новичках: «Хочу, чтобы были футболисты, которые играли бы за «Спартак», а не за деньги»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Лига чемпионов Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об усилении команды к Лиге чемпионов.

    «Да, мы готовы к Лиге чемпионов. Будет непросто. Лига чемпионов – это большое количество матчей за несколько дней.

    Мы постараемся собрать команду, которая хорошо выступит в лучшем клубном европейском турнире и продолжит успешно играть в чемпионате России.

    Мои игроки – самые сильные. Нужно поблагодарить футболистов, а после 21 мая посмотрим, что мы можем сделать для усиления. Хочу, чтобы были футболисты, которые играли бы за «Спартак», а не за деньги», – сказал Каррера.

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