Владелец Леонид Федун высказался о судействе в чемпионате России.

«Я с самого начала, когда пришел в «Спартак», запретил работать с судьями и другими командами. Можете спросить у , он это подтвердит. Все это знают. Мы никогда этим не занимались и не будем. Потому что противно за свои деньги получать результат такими способами.

Можно изменить среду общества. Я всегда пытался это сделать. Мы каждый раз жестко реагировали на все нечестные действия. Помните нашу реакцию, когда Кулалаев нас прибил с (в матче 2006 года «Томь» – «Спартак» (2:2) – прим. Sports.ru). Потом он долгие годы не судил. Благодарен за поддержку, которую получили, когда убрали арбитра . А он потом вышел и снова всех удивил.

При прочих равных у нас сегодня судейство европейского уровня. Если совершаются ошибки, то такие, как на Западе. Сейчас не могу сказать, что этот рефери условно принадлежит команде X, а этот – команде Y. А ведь так было в 2004-2005 годах, когда все арбитры были «расписаны» по клубам. Но там не было судьи . Ни одного. И сломать эту систему оказалось очень тяжело.

Будогосский – очень грамотный методист. С его приходом ситуация начала выправляться. Очень хорошо, что в последних турах стало меньше разговоров про судейство.

Если Будогосскому дадут поработать какой-то период времени, думаю, появится плеяда новых судей. Да, они будут ошибаться, как ошибаются игроки и тренеры, как все мы. Но это будут именно ошибки, а не предвзятость. Это очень важно. На мой взгляд, работа направлена именно на это», – сказал Федун.