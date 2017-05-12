Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что решение о переводе арбитра Сергея Карасева на матчи не принималось.

– Такое решение не принималось. Некоторые коллеги поспешили поставить телегу впереди лошади и явно поторопились. Одновременно хочу сказать, что все наши арбитры находятся в едином правовом поле. Не знаю, почему такой интерес к Карасеву. Если возникнет история с другим статусным арбитром и качество его работы перестанет соответствовать, решение может быть принято в рамках ротации судей высшей группы судей. Но повторюсь, пока по Карасеву такое решение не принималось.

– По Карасеву, возможно, новости родились после его работы на матче «Крылья Советов» – «Оренбург», когда гости были недовольны назначенным пенальти.

– У нас не один «Оренбург» выражает порой недовольство работой арбитра. И если я буду реагировать на каждое высказывание, не принимая во внимание, что в реальности происходит на поле, согласитесь, это необъективно и неверно. Высказывания клубов – это их право, у нас есть свое мнение, основанное на фактических действиях рефери и вердиктах контрольно-квалификационной комиссии.

– У вас есть вопросы к Карасеву по пенальти в том матче?

– До тех пор, пока не буду иметь официального вердикта контрольно-квалификационной комиссии, не могу говорить на эту тему. У нас не один Карасев работает – арбитров, правда, не так много, и мы испытываем трудности с назначением, – сказал функционер.

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