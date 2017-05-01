Тренер Роберт Евдокимов раскритиковал арбитра Сергея Карасева после игры с «Крыльями Советов» (1:1).

«Мы не все выполнили из того, что задумывалось. Команда немножко неправильно играла, особенно в первом тайме, сильно прижималась к своим воротам. Наверное, это сила . У них очень хорошие и техничные футболисты в атаке. Поэтому было тяжело.

Мы, конечно, хотели победить. Но вот этот вот предвзятый пенальти все испортил. Этот арбитр судил нас в Томске. Мы на сайте выложим два пенальти, которые он не поставил там, и сегодняшний. Там уже посмотрим и сравним», – сказал Евдокимов.

Пенальти в ворота «Оренбурга» был назначен за фол полузащитника Андрея Малых на нападающем .