Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мыслями о выступлениях в нынешнем сезоне.

О матче со (1:2)

На клубном уровне это главный матч страны. Это ощущается по всему: по накалу, по количеству зрителей, по единоборствам. Выпустили меня на последней минуте, но я хорошо помню, что чувствовал: хотелось носиться по полю, бороться за каждый мяч, выложиться по полной.

Сыграть в таком матче – мечта. Я рад, что она осуществилась. Но сразу после этого появляются другие: провести на поле большее количество времени, обыграть «Спартак» на взрослом уровне. Очень надеюсь, что все это у меня впереди. Кстати, не меньше эмоций у меня было во время матча молодежек ЦСКА и «Спартака», который прошел накануне. Мы сумели сравнять счет и вырвать ничью, что, надеюсь, поможет команде выиграть турнир.

О борьбе за место в Лиге чемпионов



Я верю, что мы сможем попасть в Лигу чемпионов. На данный момент это наша главная цель. Нужно самим не оплошать, взять все возможные очки, и тогда уже смотреть на других. Лично у меня есть предчувствие, что еще может оступиться.