«Твенте» получит от «Спартака» 500 тысяч евро за чемпионство Промеса

«Твенте» получит от бонус в размере 500 тысяч евро за то, что красно-белые стали чемпионами России.

Такой пункт значился в договоре о трансфере полузащитника . Голландский хавбек сменил «Твенте» на «Спартак» в 2014 году. Москвичи тогда заплатили за футболиста около 11 миллионов евро.

Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали чемпионата России за три тура до окончания турнира.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» 26 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач.

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