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    Роман Зобнин: «Лучший игрок сезона – не Промес, а Фернандо. Без него «Спартак» плохо себя чувствует на поле»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Роман Зобнин Фернандо Куинси Промес Массимо Каррера

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о тактике команды.

    – Каррера называет вас воинами, бойцами. Это действительно работает?

    – Он подобрал нужные слова, перед практически каждой игрой мы на сто процентов заряжены, он говорит нужные слова, мы выходим и бьемся.

    – Он действительно уникальный тактик?

    – Не уникальный тактик, но какие-то моменты в тактике он подсказывает как и в атаке, так и в обороне, можете заметить, что полузащитники в матче с ЦСКА опустились.

    – Как раз про матч с ЦСКА и хотели спросить. Что в игре было карреровским, а что вашим?

    – В первом тайме мы не опускались, во втором, наверное, скорее заслуга Михалыча, Пилипчука, он подсказал опускаться и помогать Комбарову в обороне, и я второй тайм практически играл по Фернандесу, даже в атаку практически не подключался.

    – Вам это комфортно?

    – Ты в команде, что тебе говорит тренер, ты должен выполнять.

    – В этом матче еще и Промес стал опускаться, но Самедов говорил, что это его решение, его не просили так делать.

    – Его не просили, просили только меня, потому что правый фланг ЦСКА в первом тайме доставлял нам проблемы.

    Но Промес, он в этом сезоне стал чаще отрабатывать в обороне, я так считаю. И матч с ЦСКА – не исключение, он тоже отрабатывал.

    – По вашим ощущениям, Промес – лучший игрок этого сезона?

    – Нет. По мне, лучший – это Фернандо. Он держит весь центр, его пас в середине поля, и когда у него спады, команда плохо себя чувствует на футбольном поле. Опять же, это мое мнение, – сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

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