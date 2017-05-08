Роман Зобнин: «Лучший игрок сезона – не Промес, а Фернандо. Без него «Спартак» плохо себя чувствует на поле»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о тактике команды.
– Каррера называет вас воинами, бойцами. Это действительно работает?
– Он подобрал нужные слова, перед практически каждой игрой мы на сто процентов заряжены, он говорит нужные слова, мы выходим и бьемся.
– Он действительно уникальный тактик?
– Не уникальный тактик, но какие-то моменты в тактике он подсказывает как и в атаке, так и в обороне, можете заметить, что полузащитники в матче с ЦСКА опустились.
– Как раз про матч с ЦСКА и хотели спросить. Что в игре было карреровским, а что вашим?
– В первом тайме мы не опускались, во втором, наверное, скорее заслуга Михалыча, Пилипчука, он подсказал опускаться и помогать Комбарову в обороне, и я второй тайм практически играл по Фернандесу, даже в атаку практически не подключался.
– Вам это комфортно?
– Ты в команде, что тебе говорит тренер, ты должен выполнять.
– В этом матче еще и Промес стал опускаться, но Самедов говорил, что это его решение, его не просили так делать.
– Его не просили, просили только меня, потому что правый фланг ЦСКА в первом тайме доставлял нам проблемы.
Но Промес, он в этом сезоне стал чаще отрабатывать в обороне, я так считаю. И матч с ЦСКА – не исключение, он тоже отрабатывал.
– По вашим ощущениям, Промес – лучший игрок этого сезона?
– Нет. По мне, лучший – это Фернандо. Он держит весь центр, его пас в середине поля, и когда у него спады, команда плохо себя чувствует на футбольном поле. Опять же, это мое мнение, – сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».
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