Глава «Спартака» Леониод Федун рассказал, планирует ли клуб награждать золотыми медалями бывших тренеров команды.

– Вы сменили тренера по ходу сезона. Получит ли золотые медали Дмитрий Аленичев и его бывшие помощники — Егор Титов и Дмитрий Ананко?

– Это он сам решает. Если он считает, что заслужил, конечно, получит.

– А если он будет считать, то вы дадите?

– Конечно.

– Ведь Аленичев нашел Карреру?

– Не совсем так, – сказал Федун.