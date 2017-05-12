Леонид Федун: «Аленичев сам решит, заслужил ли он золото»
Глава «Спартака» Леониод Федун рассказал, планирует ли клуб награждать золотыми медалями бывших тренеров команды.
– Вы сменили тренера по ходу сезона. Получит ли золотые медали Дмитрий Аленичев и его бывшие помощники — Егор Титов и Дмитрий Ананко?
– Это он сам решает. Если он считает, что заслужил, конечно, получит.
– А если он будет считать, то вы дадите?
– Конечно.
– Ведь Аленичев нашел Карреру?
– Не совсем так, – сказал Федун.
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