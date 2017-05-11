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    В «Спартаке» обсудят вопрос награждения Аленичева

    Теги Спартак Егор Титов Премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Олег Саматов Леонид Трахтенберг

    В «Спартаке» обсудят возможность наградить бывшего тренера команды Дмитрия Аленичева медалью чемпиона России.

    По регламенту команда-чемпион и команды-призеры получают комплекты из 40 медалей. При этом клубу не запрещается за свой счет выпустить дополнительные медали. Применительно к Аленичеву, отправленному в отставку в начале сезона, решение будет принято не раньше окончания чемпионата.

    «У нас этот вопрос будет решаться после окончания чемпионата. Три игры впереди. Мы еще даже кубок не получали за чемпионство», – сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг

    По ходу сезона тренерский штаб покинули также Егор Титов и Олег Саматов.

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