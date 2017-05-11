В «Спартаке» обсудят вопрос награждения Аленичева

В обсудят возможность наградить бывшего тренера команды медалью чемпиона России.

По регламенту команда-чемпион и команды-призеры получают комплекты из 40 медалей. При этом клубу не запрещается за свой счет выпустить дополнительные медали. Применительно к Аленичеву, отправленному в отставку в начале сезона, решение будет принято не раньше окончания чемпионата.

«У нас этот вопрос будет решаться после окончания чемпионата. Три игры впереди. Мы еще даже кубок не получали за чемпионство», – сообщил руководитель пресс-службы «Спартака»

По ходу сезона тренерский штаб покинули также Егор Титов и Олег Саматов.

Почему чемпионом стал «Спартак»

Он сделал «Спартак» первым