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    Леонид Федун: «Не добившись победы, я бы ничего не бросил»

    Теги Спартак ЦСКА Никита Баженов Игорь Акинфеев Леонид Федун Премьер-лига Россия Веллитон

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями по поводу чемпионства московской команды.

    – Это действительно облегчение. Я стал акционером клуба в 2003-м, в следующем году выкупил контрольный пакет акций. На протяжении этого времени не раз казалось: вот он, титул, совсем рядом. В 2006-м и 2009-м мы находились совсем близко от него – и только ряд субъективных причин не позволили зацепить чемпионство.

    А дальше настала очень тяжелая полоса, связанная с тем, что начался один финансовый кризис, за ним – другой, последовали большие траты на строительство стадиона, вброс огромных средств со стороны людей, которых уже нет в футболе – рынок постоянно вздергивался. Все это вкупе не давало достичь результата. Плюс разного рода неспортивные моменты, как, например, та самая история с Веллитоном и Акинфеевым.

    Все это, конечно, давило. Болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Помню, как мучился несколько лет, что не можем обыграть ЦСКА – и после победного гола Баженова тоже испытывал облегчение.

    Где-то внутри понимал, что должны стать чемпионами – хотя бы потому, что «Спартак» усиливался, а соперники нет. Но все равно имелось множество привходящих моментов. Постоянный стресс привел к тому, что стало очень трудно. И когда все-таки взяли золото, настало большое облегчение. Даже не радость. Чувство такое: «Наконец-то это произошло».

    – Хотя бы раз возникала мысль бросить все и забыть?

    – Знаете, мысли могут быть всякие. Но я бы ничего не бросил, не добившись победы. Считаю себя мужчиной, и я не первый год в бизнесе, так что, зная свой характер, буду карабкаться до конца, – сказал предприниматель.

    Почему чемпионом стал «Спартак»

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