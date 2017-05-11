Владелец Леонид Федун поделился мыслями по поводу чемпионства московской команды.

– Это действительно облегчение. Я стал акционером клуба в 2003-м, в следующем году выкупил контрольный пакет акций. На протяжении этого времени не раз казалось: вот он, титул, совсем рядом. В 2006-м и 2009-м мы находились совсем близко от него – и только ряд субъективных причин не позволили зацепить чемпионство.

А дальше настала очень тяжелая полоса, связанная с тем, что начался один финансовый кризис, за ним – другой, последовали большие траты на строительство стадиона, вброс огромных средств со стороны людей, которых уже нет в футболе – рынок постоянно вздергивался. Все это вкупе не давало достичь результата. Плюс разного рода неспортивные моменты, как, например, та самая история с Веллитоном и .

Все это, конечно, давило. Болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Помню, как мучился несколько лет, что не можем обыграть – и после победного гола Баженова тоже испытывал облегчение.

Где-то внутри понимал, что должны стать чемпионами – хотя бы потому, что «Спартак» усиливался, а соперники нет. Но все равно имелось множество привходящих моментов. Постоянный стресс привел к тому, что стало очень трудно. И когда все-таки взяли золото, настало большое облегчение. Даже не радость. Чувство такое: «Наконец-то это произошло».

– Хотя бы раз возникала мысль бросить все и забыть?

– Знаете, мысли могут быть всякие. Но я бы ничего не бросил, не добившись победы. Считаю себя мужчиной, и я не первый год в бизнесе, так что, зная свой характер, буду карабкаться до конца, – сказал предприниматель.

Почему чемпионом стал «Спартак»