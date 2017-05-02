«Локомотив» – «Урал». После матча на трибуне болельщиков московской команды началась массовая драка
По окончании финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0) на трибуне болельщиков московского клуба началась драка.
В массовой стычке приняли участие 30 человек, один из фанатов был госпитализирован в бессознательном состоянии. Конфликт удалось погасить без вмешательства полиции, силами стюардов стадиона «Фишт».
Отметим, что матч завершился также дракой футболистов, по итогам которой были удалены по 2 игрока у «Локомотива» и «Урала».
«Ари – г****н. Просто мразота». Драка игроков «Локомотива» и «Урала»
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