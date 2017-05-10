«МЮ» потеряет более 85 млн фунтов, если не попадет в Лигу чемпионов

В случае непопадания в Лигу чемпионов потеряет 85 миллионов фунтов.

Доходы от телевидения и призовые от оцениваются в 65 миллионов.

Еще более 20 миллионов «МЮ» потеряет по контракту с adidas, который оценивается в 750 миллионов фунтов.

после 36-го тура АПЛ идет пятым в таблице, однако клуб может попасть в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы, где команда из Манчестера играет в полуфинале с «Сельтой» (первый матч – 1:0).

Daily Mail взял данные из книги немецких журналистов Der Spiegel – Football Leaks: The Dirty Business of Football.