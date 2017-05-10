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    «МЮ» потеряет более 85 млн фунтов, если не попадет в Лигу чемпионов

    Теги Манчестер Юнайтед Лига чемпионов УЕФА телевидение adidas игровая форма

    В случае непопадания в Лигу чемпионов «Манчестер Юнайтед» потеряет 85 миллионов фунтов.

    Доходы от телевидения и призовые от УЕФА оцениваются в 65 миллионов.

    Еще более 20 миллионов «МЮ» потеряет по контракту с adidas, который оценивается в 750 миллионов фунтов.

    «Манчестер Юнайтед» после 36-го тура АПЛ идет пятым в таблице, однако клуб может попасть в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы, где команда из Манчестера играет в полуфинале с «Сельтой» (первый матч – 1:0).

    Daily Mail взял данные из книги немецких журналистов Der Spiegel – Football Leaks: The Dirty Business of Football.

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