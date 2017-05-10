Ибрагимович может заработать за сезон в «МЮ» почти 22 млн фунтов, ежегодный бонус Погба за лояльность – 3,4 млн

Стали известны детали контрактов нападающего Златана Ибрагимовича и полузащитника Поля Погба с .

Зарплата 35-летнего шведа составляет 367,6 тысячи фунтов в неделю или 19,11 миллиона в год. Игроку также положен бонус в размере 2,86 миллиона за забитые голы.

Таким образом, зарплата Ибрагимовича за сезон-2016/17 составит 21,97 миллиона фунтов или 422,5 тысяч в недели.

Если футболист останется на следующий сезон, то для него предусмотрены бонусы за выступление в Лиге чемпионов: за 1/4 финала – 500 тысяч, за 1/2 финала – 1,25 млн, за финал – 2,75 млн, за победу – 5,25 млн.

Погба без учета бонусов получает 8,61 миллиона фунтов в год. Со следующего сезона ему будет ежегодно выплачиваться бонус за лояльность – 3,4 миллиона.

Если Погба станет игроком года по версии ФИФА, ему положена прибавка к зарплате – 980 тысяч фунтов. За выход в Лигу чемпионов – 1,875 миллиона.

Агент Погба, Мино Райола, на его трансфере из «Ювентуса» в «МЮ» заработает в общей сложности более 41 миллиона фунтов: 22,5 – часть о суммы трансфера, 16,39 – будущие выплаты от «МЮ» пятью траншами, 2,2 миллиона – дополнительные выплаты от Погба. ФИФА уже расследует обстоятельства сделки.

Daily Mail взял данные из книги немецких журналистов Der Spiegel – Football Leaks: The Dirty Business of Football.