«Спартак» выиграл чемпионат России в 10-й раз

Московский в десятый раз выиграл чемпионат России.

Ранее красно-белые выигрывали чемпионство в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

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Он сделал «Спартак» первым