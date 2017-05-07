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    «Спартак» выиграл чемпионат России в 10-й раз

    Теги Спартак Премьер-лига Россия

    Московский «Спартак» в десятый раз выиграл чемпионат России.

    Ранее красно-белые выигрывали чемпионство в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

    Подробную статистику выступлений «Спартака» вы можете посмотреть здесь.

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      17%
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