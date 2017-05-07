Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» выиграл чемпионат России впервые за 16 лет

    Теги Спартак Премьер-лига Россия

    «Спартак» гарантировал себе победу в чемпионате России сезона-2016/17.

    За 3 тура до завершения первенства красно-белые опережают ближайших конкурентов на 10 очков.

    «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

    Подробную статистику выступлений «Спартака» вы можете посмотреть здесь.

    15 вещей, которые умрут с чемпионством «Спартака»

    Он сделал «Спартак» первым

    Опрос

    Кто станет чемпионом России в следующем году?

    6357 голосов 39
    • Спартак
      55%
    • Зенит
      14%
    • ЦСКА
      17%
    • Кто-то другой
      14%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться