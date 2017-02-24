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    Отставка Раньери, вылет «Зенита» и другие сюжеты дня – в картинках и видео в приложении Rabona

    Теги Зенит премьер-лига Англия Лига Европы РФПЛ Клаудио Раньери Sports.ru Лестер Rabona

    Стартовали матчи плей-офф в еврокубках, разборки за титул в европейских топ-чемпионатах в самом разгаре. Чтобы вам было веселее наблюдать за игрой №1, загрузите приложение Rabona, одно из популярнейших футбольных приложений в России, Испании, Италии, Мексике, Аргентине и США.

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    С приложением Rabona вы сможете:

    – Получать все самые свежие мемы, самые красивые голы и самые крутые финты со скоростью света;

    – Жечь в комментах, плюсовать и минусовать лучших и худшие из них, создавать свои мемы и добавлять их в приложение;

    – Делиться самым смешным и впечатляющим с друзьями и сохранять лучшие мемы на телефон;

    Ваша любимая команда всегда может вас подвести. Rabona не подведет вас никогда!

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