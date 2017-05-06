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    Луис Энрике: «Неймар играет на невероятной скорости. Иногда это балет, что-то исключительное»

    Теги Барселона Вильярреал Лионель Месси примера Испания Неймар Луис Энрике

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением о победе в матче 36-го тура примеры против «Вильярреала» (4:1).

    Об игре

    «Нам было трудно. Эти очки на вес золота. Мы были хороши во всех аспектах. Но с некоторыми голами нам повезло.

    В первом тайме мы реализовали свое преимущество, а после перерыва продемонстрировали еще более классную игру.

    Нужно было играть одинаково хорошо как с мячом, так и без него. Четыре гола в ворота «Вильярреала» свидетельствуют о том, как хорошо мы сыграли. Соперник закрылся, высоко прессинговал, но мы сумели преодолеть их оборону».

    О Месси

    «Он специалист, знает, где лучше всего располагаться, чтобы угрожать воротам. Мы свободно перемещали мяч, и это нам очень помогло».

    О Неймаре

    «Время покажет, сможет ли он ознаменовать собой эпоху. Его понимание футбола, как и у всех бразильцев, отличается от остальных.

    Он работает на невероятной скорости. Иногда это балет, порой что-то исключительное, нечто большее, чем просто футбольный дриблинг».

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