Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением о победе в матче 36-го тура примеры против (4:1).

Об игре

«Нам было трудно. Эти очки на вес золота. Мы были хороши во всех аспектах. Но с некоторыми голами нам повезло.

В первом тайме мы реализовали свое преимущество, а после перерыва продемонстрировали еще более классную игру.

Нужно было играть одинаково хорошо как с мячом, так и без него. Четыре гола в ворота свидетельствуют о том, как хорошо мы сыграли. Соперник закрылся, высоко прессинговал, но мы сумели преодолеть их оборону».

О Месси

«Он специалист, знает, где лучше всего располагаться, чтобы угрожать воротам. Мы свободно перемещали мяч, и это нам очень помогло».

О Неймаре

«Время покажет, сможет ли он ознаменовать собой эпоху. Его понимание футбола, как и у всех бразильцев, отличается от остальных.

Он работает на невероятной скорости. Иногда это балет, порой что-то исключительное, нечто большее, чем просто футбольный дриблинг».

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