Луис Энрике: «Неймар играет на невероятной скорости. Иногда это балет, что-то исключительное»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением о победе в матче 36-го тура примеры против «Вильярреала» (4:1).
Об игре
«Нам было трудно. Эти очки на вес золота. Мы были хороши во всех аспектах. Но с некоторыми голами нам повезло.
В первом тайме мы реализовали свое преимущество, а после перерыва продемонстрировали еще более классную игру.
Нужно было играть одинаково хорошо как с мячом, так и без него. Четыре гола в ворота «Вильярреала» свидетельствуют о том, как хорошо мы сыграли. Соперник закрылся, высоко прессинговал, но мы сумели преодолеть их оборону».
О Месси
«Он специалист, знает, где лучше всего располагаться, чтобы угрожать воротам. Мы свободно перемещали мяч, и это нам очень помогло».
О Неймаре
«Время покажет, сможет ли он ознаменовать собой эпоху. Его понимание футбола, как и у всех бразильцев, отличается от остальных.
Он работает на невероятной скорости. Иногда это балет, порой что-то исключительное, нечто большее, чем просто футбольный дриблинг».
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