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    Месси, Суарес и Неймар в третий раз подряд забили больше 100 голов за сезон

    Теги Барселона Вильярреал Лионель Месси примера Испания Кубок Испании Лига чемпионов Луис Суарес Суперкубок Испании Неймар

    Трио форвардов «Барселоны» в третий раз подряд забило больше 100 голов за сезон.

    Лионель Месси сделал дубль в матче с «Вильярреалом» (4:1), Луис Суарес и Неймар записали на свой счет по одному мячу. Трио нападающих забило уже 102 гола за «Барселону» в нынешнем сезоне, если учитывать все турниры.

    Связка сформировалась в 2014 году, когда каталонский клуб приобрел Суареса. В прошлом сезоне нападающие забили за «Барселону» 131 гол на троих, в позапрошлом – 122.

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