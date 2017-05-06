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    Денис Глушаков: «Пенальти был»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия судьи Томь Денис Глушаков Алексей Сухой Марк Карымов

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о спорном эпизоде матча с «Томью» (1:0).

    – Был пенальти или нет?

    – Да, – кивнул футболист.

    Судья Алексей Сухой назначил одиннадцатиметровый, посчитав, что защитник «Томи» Марк Карымов сфолил на Глушакове. Хавбек Куинси Промес реализовал пенальти, забив единственный в матче гол.

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