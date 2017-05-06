Полузащитник Денис Глушаков ответил на вопрос о спорном эпизоде матча с «Томью» (1:0).

– Был пенальти или нет?

– Да, – кивнул футболист.

Судья Алексей Сухой назначил одиннадцатиметровый, посчитав, что защитник «Томи» сфолил на Глушакове. Хавбек Куинси Промес реализовал пенальти, забив единственный в матче гол.

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