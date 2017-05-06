Сергей Хусаинов, судивший игры чемпионата России в 90-е годы, дал комментарии по окончании матча «Спартак» – «Томь» (1:0).

«В общем-то Алексей Сухой нормально отсудил, но те острые моменты, которые нуждаются в активном принятии решении и решительности, оставляют желать большей конкретики. Все было расплывчато.

Как бы это ни было печально для краснопузых болельщиков, пенальти-то не было. Никакого нарушения! Несколько туров назад «Локомотив» и «Амкар» судил Сергей Иванов из Ростова. Кверквелия упал, Иванов назначил пенальти, а потом извинялся (пенальти в том матче был назначен после падения хавбека «Амкара» Роланда Гиголаева, защитник Соломон Кверквелия играл за «Локомотив» – примечание Sports.ru). Не должно быть такого. Если ты вышел на поле, то несешь ответственность. Пенальти должен быть для всех понятен, а тут обманул судью, сотворив падение. А ведь этот эпизод стал решающим.

Если ты принимаешь решение, а пенальти – это очень жесткое наказание, дай хоть желтую карточку, если не хочешь удалять игрока. Вообще же никакого нарушения не было, это абсурдно. Так же было в Оренбурге, когда «Зенит» играл и Вилков на моменте с прыжком Жиркова назначил пенальти. Дай хоть желтую, в подтверждение своей правоты!

Что касается офсайда на Куинси, то решение было правильным. Помощник просто великолепный! И в этой ситуации, и на добивании верно разобрался в эпизоде», – сказал Хусаинов.

Алексею Сухому помогали лайнсмены Алексей Стипиди и Александр Кудрявцев.

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