Тренер «Томи» ответил на вопрос после поражения от «Спартака» (0:1).

– Вы недовольны результатом или судейством, учитывая то, сколько вы общались с четвертым арбитром?

– Надо посмотреть, но с моей точки пенальти был очень сомнительным. Не могу сказать, что судейство было хуже или лучше в какую-то сторону.

По своей команде – первый тайм был более эмоциональным. Мы лучше двигались, какие-то подходы были, что-то зарабатывали на их половине поля.

А во втором тайме просто не хватило силенок. Молодые ребята, поэтому такой готовности нет.

Поблагодарил ребят за отдачу. Очень доволен Пульичем, что он с такой травмой, после большого перерыва нашел в себе силы доиграть матч до конца.

Кто-то из ребят не на своих позициях играет, но выходят, стараются. Поэтому только слова благодарности, больше ничего, – сказал Петраков.

Полузащитник Куинси Промес забил единственный в матче гол с пенальти. Судья Алексей Сухой назначил одиннадцатиметровый, посчитав, что игрок обороны «Томи» Марк Карымов сфолил на хавбеке . Четвертым арбитром, с которым по ходу матча общался тренер сибирской команды, был .