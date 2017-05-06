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    Валерий Петраков: «С моей точки пенальти, с которого забил «Спартак», показался сомнительным»

    Теги Спартак Валерий Петраков Премьер-лига Россия судьи Томь Денис Глушаков Алексей Матюнин Алексей Сухой Анте Пульич Куинси Промес Марк Карымов

    Тренер «Томи» Валерий Петраков ответил на вопрос после поражения от «Спартака» (0:1).

    – Вы недовольны результатом или судейством, учитывая то, сколько вы общались с четвертым арбитром?

    – Надо посмотреть, но с моей точки пенальти был очень сомнительным. Не могу сказать, что судейство было хуже или лучше в какую-то сторону.

    По своей команде – первый тайм был более эмоциональным. Мы лучше двигались, какие-то подходы были, что-то зарабатывали на их половине поля.

    А во втором тайме просто не хватило силенок. Молодые ребята, поэтому такой готовности нет.

    Поблагодарил ребят за отдачу. Очень доволен Пульичем, что он с такой травмой, после большого перерыва нашел в себе силы доиграть матч до конца.

    Кто-то из ребят не на своих позициях играет, но выходят, стараются. Поэтому только слова благодарности, больше ничего, – сказал Петраков.

    Полузащитник «Спартака» Куинси Промес забил единственный в матче гол с пенальти. Судья Алексей Сухой назначил одиннадцатиметровый, посчитав, что игрок обороны «Томи» Марк Карымов сфолил на хавбеке Денисе Глушакове. Четвертым арбитром, с которым по ходу матча общался тренер сибирской команды, был Алексей Матюнин.

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